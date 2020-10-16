مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري جنوبي جدة

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الهلال الأحمر باشر الموقع.. ونقل حالة حرجة للمستشفى

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخران بإصابات متفاوتة "حرجة وبسيطة"، إثر حادث تصادم سيارة على طريق الساحل، قبل جسر السنابل- جنوبي محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، فجر اليوم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة على طريق الساحل.

وقال: على الفور، توجّهت أربع فرق إسعاف مع القائد الميداني معتز الباشا إلى الموقع.

وأضاف: تم تسجيل حالتَي وفاة، وحالة حرجة، وحالة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، وتقرر نقل الحالة الحرجة لأقرب منشأة صحية.

وكانت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني قد باشرت الحادث، كما باشرته دوريات من المرور.

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر