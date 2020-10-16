أخبار عاجلة

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
مجاهد :إجمالي الإصابات بلغ 105033 بينهم 98011 متعافياً

مصر تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

سجلت 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد عقب هذه الحصيلة 105033 حالةً، ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 91 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98011 حالةً. الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

8 الصبح - الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

8 الصبح - الداخلية تقوم بتوصيل أبناء الشهداء لمدارسهم وتسدد مصروفات غير القادرين

8 الصبح - الداخلية تقوم بتوصيل أبناء الشهداء لمدارسهم وتسدد مصروفات غير القادرين

شبكة عيون الإخبارية