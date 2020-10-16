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بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة
-
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:36 صباحاً
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"
-
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:36 صباحاً
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟
-
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:36 صباحاً
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:36 صباحاً
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي
-
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 03:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
ملعب ONTime - توقعات جماهير المغرب لمباراتي نصف نهائي دوري الأبطال
فيديو
ON Sport
الجمعة 16 أكتوبر 2020 01:56 صباحاً
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