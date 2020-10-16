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رسمياً .. " المخضرم " حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم

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رسمياً .. " المخضرم " حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً .. " المخضرم " حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم

رسمياً ..

أعلن قائد النادي الأهلي الكابتن حسين عبد الغني ، اعتزاله لعبة كرة القدم نهائياً بعد مسيرة طويلة في الملاعب حقق خلالها إنجازات كبيرة رفقة والأندية التي مثلها.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج كورة الذي يبث عبر قناة روتانا خليجية "قررت التوقف والاعتزال بشكل نهائي، هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، ولكن كان لا بد من حسمه، أتمنى أن يكون قراراً صائباً".

وتابع :" أتمنى أن أكون قدمت شيئاً جيداً للكرة والمنتخب الوطني واليوم بشكل رسمي أعلن اعتزالي كرة القدم وهذه سنة الحياة، واعتبر أن هذا القرار هو أصعب قرار اتخذته في حياتي”.

وأضاف عبد الغني :" أحب أن أشكر كل من دعمني في مشواري سواء لاعبين أو مدربين أو إدارات أندية وجماهير، وأشعر بالحزن أكيد ولكن سعيد في نفس الوقت من ردة فعل الجميع.

وأوضح اللاعب " المخضرم "أنه كان في صراع كبير مع نفسه عندما فكر في قرار الاعتزال بسبب حبه الشديد لكرة القدم”.

و أبلغ عبد الغني (43 عامًا) إدارة ناديه بقرار اعتزاله، والاكتفاء بالمسيرة التي استمرت لأكثر من 30 عاماً على الصعيدين المحلي والدولي، وشهدت احترافه الخارجي رفقة نيوشاتل السويسري وفيريا البلغاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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