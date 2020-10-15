"قوت وبنيان" توقّعان اتفاقية إنشاء أكاديمية قوت للتدريب في الرياض

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سعيًا لتقديم حلول التمكين المهني في "الضيافة والأطعمة والمشروبات"

وقعت جمعية المطاعم والمقاهي "قوت" اتفاقية عمل مشترك مع شركة بنيان للتدريب المهني، وتستهدف الاتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل أكاديمية قوت للتدريب في الرياض، والتي تسعى لتقديم الحلول الرائدة للتمكين المهني والمتخصص لقطاعات الضيافة والسياحة والأطعمة والمشروبات من خلال تأهيل العنصر البشري، وتوفير الكوادر المدربة للعمل في هذا القطاع الحيوي من أجل بناء وتطوير المهارات لجميع مستويات العاملين من رواد الأعمال في هذا المجال، وخريجي هذه التخصصات من الكليات الأكاديمية المعنية بقطاعات إدارة الضيافة والسياحة بشكل عام.

وقع الاتفاقية من جانب جمعية "قوت" رئيسها التنفيذي الأمير وليد بن ناصر آل سعود، فيما مثّل "بنيان" في التوقيع رئيس مجلس إدارتها الدكتور غسان بن أحمد السليمان.

وقال الأمير وليد بن ناصر آل سعود: الجمعية تسعى إلى دعم قطاع المطاعم والمقاهي والمهتمين به، عن طريق حزمة متكاملة من المبادرات والمشاريع والبرامج، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين القطاع من النمو والاستدامة.

وأضاف أنها إحدى الجمعيات المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأنشئت عام 2019 على يد نخبة من ملاك أكبر المطاعم والمقاهي بمبادرة هدفت إلى تأسيس جمعية تختص بدعم وتطوير وتنمية قطاع المطاعم والمقاهي داخل المملكة العربية السعودية على أسس إدارية وفنية مبتكرة، بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية وقطاعات التشغيل، بالإضافة إلى التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه رواد العمل الحر في هذا القطاع وفتح تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستثمار.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لبنيان المهندس نبيل تكر: إن الأكاديمية تعتبر أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المشتركة التي تترجم أهداف رؤية المملكة 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى أدائه وتعزيز العمل بمجالات الضيافة والسياحة والتجزئة والتكنولوجيا، وأي مجالات أخرى ذات علاقة بهذا المجال.

وأضاف أن "بنيان" تعمل من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق أحد أهدافها في تطوير وتقديم البرامج التدريبية المهنية لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الضيافة والسياحة بالشراكة مع جامعة لوزان الفندقية في سويسرا، والمصنفة كأفضل جامعات.