بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي بالقاهرة.

وكشف مصدر أمني أن المتهمين بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي مسجلين خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب، وأحدهم من منطقة مصر القديمة والثاني من منطقة بولاق الدكرور، واتفقا فيما بينهما على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحة المعدنية.

وأضاف المصدر أن أحد المتهمين يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجني عليها، وأنه في يوم الحادث قاما المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث اقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا انها تشبثت، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها.

وأشار المصدر إلى أنه عقب تحديد مكان المتهمين تم مداهمة مكان اختبائهما وضبطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من أهالي شارع 9 بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشف تفريغ الكاميرات ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وأعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في وفاة فتاة المعادي "مريم" البالغة من العمر 24 عاما، وقالت في بيانها، إنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي.

وقال شاهد عيان، إنه شاهد سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وذكر شاهد عيان آخر، أنه رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت «النيابة العامة» على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما.

وقال إن أحد مستقلي الميكروباص انتزع حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة، فاختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة.

وأضاف أن الفتاة التي كانت بصحبة المجني ابتعدت خوفًا أثناء وقوع الحادث.

وأتم حديثه: "مكثت المجني عليها قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة".