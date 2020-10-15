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أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597

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أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597
كاليفورنيا في الصدارة بـ863 ألفًا و553 حالة تليها تكساس ثم فلوريدا

أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597

ارتفعت الوفيات الناجمة عن المستجد في الولايات المتحدة إلى 216 ألفًا و597 حالة؛ فيما وصلت الإصابات إلى سبعة ملايين و904 آلاف و168 حالة.

وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الصادر الساعة 20:00 أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (00:00 اليوم الخميس بتوقيت غرينتش)؛ جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 52 ألفًا و160 حالة إصابة جديدة و794 حالة وفاة.

وبرغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلًا للإصابات في الولايات المتحدة؛ فإنها ما زالت الأكثر تسجيلًا للوفيات بإجمالي 33 ألفًا و316 حالة؛ مما يزيد على حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا ونيوجيرسي وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ863 ألفًا و553 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي تَوَقّع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر؛ ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت 230 ألف حالة، تصل إلى 320 ألفًا بحلول 31 ديسمبر المقبل.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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