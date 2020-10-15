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كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة
تجاوزت حاجز الـ100 حالة للمرة الثالثة هذا الشهر

كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ100 حالة للمرة الثالثة هذا الشهر، بسبب اكتشاف إصابات جماعية في مدينة بوسان ومنطقة سول العظمى.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفًا و988 حالة، حسبما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن هناك 95 إصابة محلية والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة بكورونا؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 439 حالة.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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