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أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران

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أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران

أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن بناء سفارة جديدة في العاصمة الرياض على مساحة 26 فدانًا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستبني سفارة جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في الظهران بدأ العمل عليها؛ مشيرًا إلى أن ذلك يمثل استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار، إلى جانب القنصلية الأمريكية الجديدة التي تم افتتاحها أواخر العام الماضي في مدينة جدة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية الجديدة سيكون مقرها في الحي الدبلوماسي وستقوم شركة أمريكية مقرها ولاية كاليفورنيا بتصميم المبنى.الولايات المتحدة الأمريكية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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