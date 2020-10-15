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مجانا.. توزيع 100 جهاز عروسة بشمال سيناء خلال عرس جماعي

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مجانا.. توزيع 100 جهاز عروسة بشمال سيناء خلال عرس جماعي مجانا.. توزيع 100 جهاز عروسة بشمال سيناء خلال عرس جماعي

مصراوي Masrawy

11:55 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم :

استعدت مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء، لتوزيع مائة جهاز لعدد مائة عروسة خلال عرس جماعي سينطلق في مدينة العريش السبت القادم بحضور وتحت رعاية محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وذلك في إطار احتفالات أكتوبر وتزامنا مع افتتاح المشروعات التنموية بسيناء.

وتكفلت مؤسسات المجتمع المدني بالعريش، بالشراكة مع مؤسسة الامين و قافلة شعاع الخير جامعة الزقازيق بتقديم جهاز العروسة مجانا لعدد 100 عروسة بالعريش خلال عرس جماعي كبير سيقام بحضور محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ضمن احتفالات نصر أكتوبر.

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