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احتفالية للشباب والرياضة بذكرى أكتوبر في متحف الحضارة

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احتفالية للشباب والرياضة بذكرى أكتوبر في متحف الحضارة احتفالية للشباب والرياضة بذكرى أكتوبر في متحف الحضارة

مصراوي Masrawy

06:10 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020

كتب- مصراوي:

يستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الاحتفالية ستقام في الساحة المفتوحة للمتحف أمام بحيرة عين الحياة، وتشمل الاحتفالية برنامجا فنيا يبدأ بمقطوعة شعرية من مركز شباب حلوان الجديدة، وعرض باليه إيقاعي بعنوان أكتوبر السلام لأبناء نادي الشمس الرياضي، وأوبريت بكرة أحلى لطلائع مركز شباب التبين والثورة الحضري، وبرنامج غنائي لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وأكد غنيم، على أن إقامة هذه الفاعلية بالمتحف هي تأكيد لدور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية وتعليمية لتشجيع المواهب الفنية ورفع الوعي الأثري والثقافي للشباب بحضارتهم العريقة.

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