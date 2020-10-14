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بالصور.. ضبط طن مواد تصنيع نسيج مجهولة بالمنطقة الصناعية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

12:30 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة مُكبرة على المصانع والمنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر جُنح أمن دولة طوارئ ضد أحد أصحاب مصانع المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة؛ فور ضبط مواد مثبت وبوش نسيج وطباعة بالمصنع "مجهولة المصدر"، فيما جرى التحفظ على 7 براميل من تلك المواد، زنة البرميل الواحد 140 كيلو جرامًا.

كما حررت الحملة 3 محاضر جُنح أمن دولة طوارئ ضد أصحاب أنشطة مختلفة ومتنوعة؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية بتلك المنشآت.

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