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بيشة.. نجاح عملية إعادة يد إلى مصاب بعد أن قطعها المنشار الكهربائي بالكامل

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بيشة.. نجاح عملية إعادة يد إلى مصاب بعد أن قطعها المنشار الكهربائي بالكامل بيشة.. نجاح عملية إعادة يد إلى مصاب بعد أن قطعها المنشار الكهربائي بالكامل
أُجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.. حالته الصحية جيدة

بيشة.. نجاح عملية إعادة يد إلى مصاب بعد أن قطعها المنشار الكهربائي بالكامل

حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، إنجازاً متميزاً تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.

وأوضحت "صحة بيشة"، أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم؛ نظراً لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى، وتم تشكيل فريق طبي مكوّن من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

يذكر أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد-، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.مستشفى الملك عبدالله بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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