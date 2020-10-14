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لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف

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لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف
توقع أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان

لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من: (عسير، وجازان، وجنوب الباحة) خاصة المرتفعات، واليمن، وقطر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القصيم والربع الخالي وأقصى الشمالية وجنوب المدينة وأجزاء من سواحل الغربية.

وتابع: الليالي القادمة متوقع فيها بإذن الله أجواء باردة نسبيًّا صباحًا وليلًا، وتميل للاعتدال نهارًا على الشمالية، والوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية والجنوبية، ونجران.. "من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر إلى ما بعد 10 ليلًا؛ الْبَسوا ولَبِّسوا عيالكم معاطف، المدينة والشرقية (ربيعي) ومكة (صيفي)".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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