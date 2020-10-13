أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رابطة المحترفين تكمل استعداداتها للموسم الجديد بورش عمل افتراضية

Print
رابطة المحترفين تكمل استعداداتها للموسم الجديد بورش عمل افتراضية رابطة المحترفين تكمل استعداداتها للموسم الجديد بورش عمل افتراضية
من أجل تفعيل الشراكة بين رعاة الدوري والأندية

رابطة المحترفين تكمل استعداداتها للموسم الجديد بورش عمل افتراضية

أكملت رابطة الدوري السعودي للمحترفين استعداداتها لبدء الموسم المقبل 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعقدها عدة ورش عمل افتراضيًا خلال اليومين الماضيين.

حيث عقدت إدارة التسويق بالرابطة، برئاسة مدير إدارة التسويق طلال العبيدي، ورشة عمل افتراضية مع مديري التسويق في أندية الدوري، ناقش خلالها عددًا من الأمور التسويقية والتطويرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والطرق المثلى لتفعيل الشراكة بين رعاة الدوري والأندية، وكذلك الوسائل التسويقية للأندية خلال الموسم الذي ينطلق السبت المقبل.

فيما بدأت لجنة المراقبين والمنسقين، ورشة عمل مع المراقبين والمنسقين العامين والمنسقين الإعلاميين والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، يقدمها المهندس سلمان النمشان رئيس اللجنة ومهند الحواس مسؤول التنظيمات الإعلامية، لشرح تنظيم وإدارة اللقاءات ابتداءً من الجولة الأولى بحسب المهام الموكلة إليهم، وكذلك لعرض ومناقشة آخر البروتوكولات المعتمدة في الدوري، ومناقشة أبرز المعوقات التي من الممكن أن تواجههم في الموسم الجديد.

أما في الجانب الإعلامي، فقد عقدت إدارة الإعلام، ورشة عمل مع مصوري الدوري، وقدم الورشة مسؤول المصورين بالرابطة عمرو الضبعان، لشرح البروتوكولات الإعلامية الخاصة بالمسابقة، والتي تواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية