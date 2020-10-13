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تسجيل 1142 اصابة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة و 118 حالة شفاء في الاردن

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تسجيل 1142 اصابة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة و 118 حالة شفاء في الاردن تسجيل 1142 اصابة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة و 118 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة الاثنين 1147 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
(1142) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (647) في محافظة العاصمة عمّان.
- (163) في محافظة الكرك.
- (116) في محافظة الزرقاء.
- (62) في محافظة البلقاء.
- (52) في محافظة جرش.
- (30) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان.
- (18) في محافظة عجلون.
- (18) في محافظة إربد.
- (7) في محافظة العقبة.
- (5) في محافظة المفرق.
(5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (26073) حالة.
- سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (207) حالات.
- سُجّلت (118) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (21948) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1439205) فحوصات.
إجراءات أخرى:
 في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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