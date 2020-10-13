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ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

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ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

خرج السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، بتعادل سلبي أمام ضيفه ساحل العاج، ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في مدينة الدمام، اليوم الثلاثاء.

ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وضمت التشكيلة الأساسية لسعد الشهري مدرب المنتخب كلًّا من:" محمد الربيعي، وسعود عبدالحميد، وحسان التمبكتي، وعبدالباسط حمزة، وعبدالله حسون، وعلي الحسن، ومختار علي، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن يحيى، وعبدالله الحمدان".


وكان الأخضر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي.

ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

ضمن تحضيرات دورة الألعاب.. تعادل سلبي بين ساحل العاج والأخضر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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