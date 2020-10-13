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القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه

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القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه
عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة."

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة قال فيها: "يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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