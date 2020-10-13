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إجراء تجارب سريرية على 2300 شخص

ذكرت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم (الثلاثاء) أن مصر مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعاليات الدورة 67 للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، أنه جرى تزويد مقاعد الخط الساخن بأكثر من لغة، حيث أصبح هناك 800 مقعد كما جرى ربط غرفة الأزمات بغرف العمليات في كل محافظة وتسكين حالات الإصابات بالفيروس إلكترونيا.

وأضافت أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، كما يوجد حالياً 61 معملاً بطاقة 30 ألف عينة يومياً لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع ستزيد المعامل إلى 81 معملاً بطاقة 50 ألف تحليل يومياً.

وأوضحت أن البلاد بها ١٩ مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر والحميات وتوفير جرعات العزل المنزلي التي أسهمت في رفع نسب الشفاء.

وأشارت إلى إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر على 2300 شخص حتى الآن، وخضوع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية مستقبلاً.

فيروس كورونا الجديد