"التجارة العالمية" تنوِّه بدور المملكة في استقرار النظام التجاري الدولي

★ ★ ★ ★ ★

المنظمة تودِّع مندوب السعودية السفير الحصيني بمناسبة انتهاء فترة عمله

نوَّه رئيس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، النيوزيلندي السفير ديفيد واكر، وكل من نواب المدير العام للمنظمة: النيجيري يونوف آغا، والألماني كارل براونير، والأمريكي ألن وولف، والصيني يي زيازون، بدور المملكة العربية السعودية المسؤول والإيجابي والفعّال في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي، وتنمية التجارة العالمية.

وأشادوا في كلماتهم التي ألقوها خلال اجتماع المجلس العمومي للمنظمة بالأولوية التي أولتها السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين للمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.

وتم خلال الاجتماع توديع مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، السفير صالح بن عيد الحصيني؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.

من جانبه، رفع الحصيني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده، على الثقة السامية لتمثيل السعودية ومتابعة مصالحها في منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية.