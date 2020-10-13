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الاتحاد الأوروبي يوحد معايير السفر لمكافحة وباء "كورونا"

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الاتحاد الأوروبي يوحد معايير السفر لمكافحة وباء "كورونا" الاتحاد الأوروبي يوحد معايير السفر لمكافحة وباء "كورونا"
وضع نظام لتصنيف المناطق عالية الخطورة

الاتحاد الأوروبي يوحد معايير السفر لمكافحة وباء

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد، وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة وباء "كوفيد-19"، الذي يسجل انتشاراً مقلقاً في القارة، ووافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي.

وفي محاولة لجعل الأمر واضحاً للمسافرين، اقترحت المفوضية الأوروبية نظام التصنيف عبر رمز بألوان مشتركة عملا بمستوى خطر المناطق: أخضر، وبرتقالي، وأحمر، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتحدد هذه المناطق مع الأخذ في الاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة، التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الأيام الـ14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات، وهناك لون رابع رمادي مرتقب للمناطق، التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات، التي تجرى على مئة ألف نسمة ضعيفاً جداً.

وتنص التوصيات على أن المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم، أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء.

ويلزم الاتفاق الدول الأعضاء بتوفير المعطيات الوبائية الضرورية على المستوى الإقليمي، وليس الوطني فقط، على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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