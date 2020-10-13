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150 ألف مشترك من مختلف أنحاء يحتفلون بتحقيق 10 مليارات خطوة

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150 ألف مشترك من مختلف أنحاء السعودية يحتفلون بتحقيق 10 مليارات خطوة 150 ألف مشترك من مختلف أنحاء يحتفلون بتحقيق 10 مليارات خطوة
في مبادرة "تحرَّك والعب"

150 ألف مشترك من مختلف أنحاء السعودية يحتفلون بتحقيق 10 مليارات خطوة

بعد الإنجاز الباهر الذي حققه 150 ألف مشترك ومشتركة من جميع أنحاء بتنفيذهم 10 مليارات خطوة في المبادرة الرياضية والإلكترونية "تحرَّك والعب"، أعلن الاتحادان المنظِّمان للمبادرة "الاتحاد السعودي للرياضة للجميع" و"الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية" تمديد المبادرة التي استطاعت جذب الأشخاص الذين يبحثون عن التحديات، والتفاعل مع فعاليات صحية وترفيهية مع جميع أفراد العائلة تحت مظلة حملة "#بيتك_ناديك"، وذلك من خلال تخصيص سلسلة من الأنشطة الرياضية التي ينبغي عليهم تنفيذها خلال ممارسة ألعاب ، صُممت خصيصًا للمبادرة، ومن ثم ترجمة حركاتهم أثناء ممارستهم الأنشطة الرياضية إلى خطوات.

ويأتي هذا التمديد في الوقت الذي حظيت فيه المبادرة بدعم كبير من الجهات الرياضية كافة في السعودية، وعلى رأسها وزارة الرياضة؛ وهو ما حدا بالمنظمين إلى إضافة البُعد الاجتماعي إلى المبادرة لتوسعة نطاق المشاركات، وذلك عبر تقديم دعم إلى الجمعية الأولى الخيرية؛ ليتمكن 210 أفراد من الاستفادة من برامج الجمعية. وتمثل هذا الدعم في تنظيم ثلاث مباريات لكرة سلة مع 150 لاعبًا، إضافة إلى دورتَي سباحة، شارك فيهما 60 متنافسًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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