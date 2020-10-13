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"النقد الدولي" يخفض توقعاته الخطرة للاقتصاد العالمي

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"النقد الدولي" يخفض توقعاته الخطرة للاقتصاد العالمي "النقد الدولي" يخفض توقعاته الخطرة للاقتصاد العالمي
يعود إلى النمو بنسبة 5.2% في 2021

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن التوقعات للاقتصاد العالمي باتت أقل خطورة إلى حد ما، مع تعافي الدول الغنية والصين أسرع من المتوقع من الإغلاق بسبب ، لكنه حذر من أن الآفاق تزداد سوءاً بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة.

وبيّن الصندوق أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى النمو بنسبة 5.2 في المائة في عام 2021، لكن الانتعاش سيكون أضعف قليلاً من المتوقع في يونيو المقبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى الصعوبات الشديدة للعديد من الأسواق الناشئة وتباطؤ زخم إعادة الفتح مع استمرار انتشار الفيروس.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً عالمياً لعام 2020 بنسبة 4.4 في المائة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، وهو تحسن عن انكماش بنسبة 5.2 في المائة كان متوقعاً في يونيو، عندما بلغت عمليات إغلاق الأعمال ذروتها، وأشار الصندوق إلى أنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وتعكس التوقعات أوزان العملات الأجنبية المنقحة لتعادل القوة الشرائية، التي تزيد بشكل طفيف من تأثير الاقتصادات المتقدمة على الناتج العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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