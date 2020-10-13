سماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا السورية

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جي بي سي نيوز :- ذكر التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري أنه تم سماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا، في الساعات الأولى من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي).

وأفاد التلفزيون بسقوط مصابين في الانفجار الذي هز إحدى ضواحي المدينة الواقعة في جنوب غرب سوريا.

وأفاد مصدر في درعا، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة في حي السبيل وسط مدينة درعا.

وأشار المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع والأجهزة الأمنية ضربت طوقا أمنيا حول الموقع.

وقال مغردون إن انفجارا ضخما وقع وسط حي السبيل بمدينة درعا، فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .

رويترز + سبوتنيك