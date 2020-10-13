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إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

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إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
لن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية

إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد البرتغالي: "نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بـكوفيد 19 ولن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.
ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم التي انتهت بالتعادل السلبي في باريس ضمن دوري الأمم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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