إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

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لن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد البرتغالي: "نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بـكوفيد 19 ولن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.

ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم التي انتهت بالتعادل السلبي في باريس ضمن دوري الأمم.فيروس كورونا الجديد