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بالصورة.. ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار

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بالصورة.. ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار بالصورة.. ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار

مصراوي Masrawy

02:19 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

كتب- مصراوي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، بوستر لبرنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، ويحمل عبارة : صبايا الخير قريبا على قناة النهار.

وأعلنت قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والتي انطلقت منه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨.

وأضافت الشبكة في بيان لها أنه يجرى عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة. ​

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