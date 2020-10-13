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شاهد.. انفجار ماسورة مياه يعيق حركة المرور في "شرائع المجاهدين" بمكة

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فيما طالب الأهالي الشركة بالوقوف على الموقع وإصلاح الخلل ووقف الهدر

شاهد.. انفجار ماسورة مياه يعيق حركة المرور في

رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، انفجار ماسورة مياه وانبعاث طفوحات مائية في الشارع العام لحي شرائع المجاهدين بمكة المكرّمة؛ ما تسبّب في إعاقة للحركة المرورية بعد أن غطت المياه مساحات شاسعة، وامتدت إلى طول الشارع، فيما طالب الأهالي بسرعة تحرُّك شركة المياه الوطنية لإصلاح التسرُّب ومنع الهدر المائي والمسبّبات المرضية.

"سبق" رصدت بعدستها واقعة الطفوحات المائية بسبب انكسار ماسورة المياه؛ ما أدى إلى تدفق المياه المنسابة بالقرب من المحال التجارية والسوبر ماركت، ما سبّب ربكة مرورية وإعاقة لحركة الأهالي.

من جانب آخر، طالب أهالي شرائع المجاهدين، شركة المياه الوطنية، بالوقوف على الموقع وإصلاح الماسورة التي هدرت المياه المحلاة، وسبّبت طفوحات مائية التي بدورها تؤدي إلى مسبّبات مرضية لتجمُّع البعوض الناقل لحمّى الضنك.

مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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