طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بالمرتفعات وسماء غائمة شرق المملكة وشمالها

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تقرير "الأرصاد": حالة البحر متوسط الموج وارتفاعه يصل إلى متر ونصف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار