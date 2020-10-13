أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بالمرتفعات وسماء غائمة شرق المملكة وشمالها

Print
طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بالمرتفعات وسماء غائمة شرق المملكة وشمالها طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بالمرتفعات وسماء غائمة شرق المملكة وشمالها
تقرير "الأرصاد": حالة البحر متوسط الموج وارتفاعه يصل إلى متر ونصف

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بالمرتفعات وسماء غائمة شرق المملكة وشمالها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

شبكة عيون الإخبارية