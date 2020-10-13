أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

Print
الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات
إجمالي الإصابات بلغ 53225 حالة والوفيات 1809 شخص

الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 53225 حالة.

وفي التفاصيل، أعلنت الصحة الجزائرية عن وفاة 8 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1809 وفاة, فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 37382 حالة بعد تسجيل 108 حالات تعافٍ في آخر 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

شبكة عيون الإخبارية