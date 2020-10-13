الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

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إجمالي الإصابات بلغ 53225 حالة والوفيات 1809 شخص

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 53225 حالة.

وفي التفاصيل، أعلنت الصحة الجزائرية عن وفاة 8 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1809 وفاة, فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 37382 حالة بعد تسجيل 108 حالات تعافٍ في آخر 24 ساعة.

