مكة.. الجهات الأمنية تكثِّف البحث عن المفقود "أمير".. وذووه يناشدون المساعدة

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خرج من منزله في الشرائع الأحد الماضي ولم يعد حتى هذه اللحظة

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عامًا) بعد إبلاغهم باختفائه من منزله بالشرائع، ولم يعد حتى اللحظة.

من جانبهم، ناشد ذوو المفقود "أمير المفرجي" قُراء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد منذ يوم الأحد الماضي بعد خروجه من منزل ذويه، ولم يعد حتى اللحظة.

وقال ذووه لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم "أمير المفرجي" في (16 عامًا) منذ يوم الأحد الماضي الموافق 1442/ 2/ 17 من منزلهم بالشرائع بمكة المكرمة، وكان يرتدي "تي شيرت" أسود وبنطال "جينز"، وحتى الآن لم نعثر عليه.

وناشد مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل على الجوال الآتي: 055554766 .