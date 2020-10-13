أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. الجهات الأمنية تكثِّف البحث عن المفقود "أمير".. وذووه يناشدون المساعدة

Print
مكة.. الجهات الأمنية تكثِّف البحث عن المفقود "أمير".. وذووه يناشدون المساعدة مكة.. الجهات الأمنية تكثِّف البحث عن المفقود "أمير".. وذووه يناشدون المساعدة
خرج من منزله في الشرائع الأحد الماضي ولم يعد حتى هذه اللحظة

مكة.. الجهات الأمنية تكثِّف البحث عن المفقود

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عامًا) بعد إبلاغهم باختفائه من منزله بالشرائع، ولم يعد حتى اللحظة.

من جانبهم، ناشد ذوو المفقود "أمير المفرجي" قُراء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد منذ يوم الأحد الماضي بعد خروجه من منزل ذويه، ولم يعد حتى اللحظة.

وقال ذووه لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم "أمير المفرجي" في (16 عامًا) منذ يوم الأحد الماضي الموافق 1442/ 2/ 17 من منزلهم بالشرائع بمكة المكرمة، وكان يرتدي "تي شيرت" أسود وبنطال "جينز"، وحتى الآن لم نعثر عليه.

وناشد مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل على الجوال الآتي: 055554766 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

شبكة عيون الإخبارية