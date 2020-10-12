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قبل انطلاق منافسات الموسم بأسبوع.. العين في مأزق غياب المدرب

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مواجهته الأولى في الدوري أمام الهلال

قبل انطلاق منافسات الموسم بأسبوع.. العين في مأزق غياب المدرب

وقعت إدارة نادي العين، في مأزق، بعد تعذر حضور مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي برونو بالتازار، مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق المنافسات الرياضية.
وأعلن العين، الاثنين، أن المدرب رأى أن مصلحة الفريق البحث عن مدرب آخر، بعد أن استخرج النادي التأشيرات وإرسال التذاكر، وتذليل كافة الصعوبات للمدرب وطاقمه.

يذكر أن العين يبدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الهلال حامل لقب البطولة، يوم السبت المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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