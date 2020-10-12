أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة "ناجورني كاراباخ"

Print
روسيا تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة "ناجورني كاراباخ" تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة "ناجورني كاراباخ"
طالبت بإنشاء آلية للتحقق من تنفيذها

روسيا تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة

دعت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، اليوم (الاثنين)، إلى تطبيق صارم للهدنة، في ظل استمرار المعارك في ناجورني كاراباخ، ما يمثل انتهاكا لاتفاق الهدنة الإنسانية التي يفترض أنها سارية منذ السبت الماضي.

ورغم استمرار المعارك، ذكر "لافروف" أن "الجهود في محلها"، داعيا إلى إنشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.

من جانبه، بين "مناتساكانيان" أن "مشاورات جارية في هذا الخصوص، لا سيما مع الصليب الأحمر.

وفشل الجانبان حتى الآن في تبادل الأسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.

ورغم فشل حوالي ثلاثة عقود من الوساطة، يريد الدبلوماسيون الروس والأمريكيون والفرنسيون المكلفون الملف إقناع الأرمن والأذربيجانيين بالعودة إلى المفاوضات حول وضع ناجورني كاراباخ، ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي الأكثر دموية منذ 1994.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

مهرجان فنون الأرض في روسيا

مهرجان فنون الأرض في روسيا

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

شبكة عيون الإخبارية