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الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

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الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تضم 31 وزيرًا بينهم 3 نساء

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم (الاثنين)، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان ظهراً، باستثناء وزيرين يخضعان للحجر الصحي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان للديوان الملكي.

واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس ووزيرة الطاقة هالة زواتي بحقائبهم فيما ضمت الحكومة الجديدة علي العايد وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام وتوفيق الحلالمة وزيرًا للداخلية.

وتضم الحكومة إلى جانب "الخصاونة" 31 وزيرًا بينهم ثلاث نساء، منهم ثمانية وزراء من حكومة سلفه عمر الرزاز، الذي استقال مطلع الشهر الحالي بعد انتهاء ولايته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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