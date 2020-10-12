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فرنسا تفرض حجرًا صحيًا حسب المناطق لوقف انتشار "كورونا"

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فرنسا تفرض حجرًا صحيًا حسب المناطق لوقف انتشار "كورونا" فرنسا تفرض حجرًا صحيًا حسب المناطق لوقف انتشار "كورونا"
"كاستكس" استبعد الإغلاق الكامل

فرنسا تفرض حجرًا صحيًا حسب المناطق لوقف انتشار

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الاثنين) أن حكومته ستفرض حجرًا صحيًا حسب المناطق، لوقف انتشار ، فيما استبعد الحاجة في الوقت الحالي إلى إغلاق كامل في كل البلاد.

وقال "كاستكس" في مقابلة مع "فرانس أنفو": "إن إعادة فرض حجر صحي شامل يجب تجنبه بكل الوسائل، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحول الحد من التجمعات في الفضاءات الخاصة، ذكر رئيس الوزراء أن هذا غير ممكن قانونًا، بيد أنه دعا الفرنسيين إلى توخي الحذر واحترام التدابير الوقائية.

وأشار إلى أن الفرنسيين يمكنهم إحداث فرق إذا تضافرت جهودهم جميعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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