تعاون بين "البحوث الاجتماعية" و"استطلاعات الرأي" لدعم المجال العلمي

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ضمن اتفاقية مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات في المشروعات البحثية

وقّع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية والمركز السعودي لاستطلاعات الرأي، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تحديد أوجه التعاون في إعداد الدراسات الاجتماعية وتقديم الخدمات المعلوماتية في مجالات علمية متنوعة.

ونصّت الاتفاقية التي وقّعها كل من مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ والرئيس التنفيذي للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي عبدالله الحقيل إلى تبادل المعلومات والخبرات في المشروعات البحثية التي تخدم المجتمع وقطاعاته المختلفة، كما اتفق الطرفان على تقديم خدمات متنوعة كل حسب اختصاصه مثل جمع البيانات وتحليلها وتقديم الاستشارات الإحصائية والمنهجية والتدريب، بما في ذلك من إعداد الدراسات العلمية في المجال الاجتماعي وتحكيم هذه الدراسات.

وتأتي هذه الاتفاقية في تكوين شراكة تعاون تهدف إلى تحقيق الأهداف المجتمعية والتي تأتي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الجانب الاجتماعي.