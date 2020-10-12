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الرياض.. "التنمية النسائية" تطلق مبادرة الفحص المبكر لكبار السن

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تستهدف الجنسين في القرى ويشارك فيها عدد من الجهات والمستشفيات بالمنطقة

الرياض..

أطلقت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، ولجنة شؤون الأسرة بمنطقة الرياض مبادرة الفحص المبكر لكبار السن من الجنسين في القرى والهجر لاكتشاف الأمراض التي تسهم في تفاقم الإصابة بفيروس كورونا، بالشراكة مع جامعة المجمعة وبالتعاون مع مستشفيات المحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي للجامعة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر وبمتابعة من رئيسة اللجنة النسائية الأميرة نورة بنت محمد ، للإسهام في دعم الجانب الصحي لكبار السن من خلال توظيف تجهيزات الخدمات الصحية المتنقلة التي تمتلكها جامعة المجمعة في الوصول إلى الفئة المستهدفة في مقر إقامتها في القرى والهجر، حيث تقوم حافلة نادي أصدقاء بنك الدم بزيارة إلى القرى والهجر وسحب العينات من الفئة المستهدفة، وترتيب برنامج متابعة لمن يحتاج منهم.
وبدأت الحملة الأولى من هذه المبادرة بالتعاون مع مستشفى تمير العام، حيث تم زيارة مركز أم رجوم التابع لمحافظة المجمعة، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 18 مستفيداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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