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عملية نوعية لتثبيت وخياطة رباط صليبي لمريض بأحد رفيدة

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عملية نوعية لتثبيت وخياطة رباط صليبي لمريض بأحد رفيدة عملية نوعية لتثبيت وخياطة رباط صليبي لمريض بأحد رفيدة
أجريت لأول مرة في منطقة عسير وبالمنظار.. تعرض لحادث مروري

عملية نوعية لتثبيت وخياطة رباط صليبي لمريض بأحد رفيدة

تمكن فريق طبي متخصص بوحدة الإصابات الرياضية والمناظير بمستشفى أحد رفيدة العام من إجراء عملية نوعية بواسطة المنظار لمريض تعرض لحادث مروري أدى إلى حدوث كسر في قاعدة الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أنه تم إجراء تثبيت وخياطة الرباط الخلفي مع القاعدة بواسطة منظار الركبة، وقد كانت مثل هذه الحالات سابقاً تعمل بالفتح والشق الجراحي.

وأضافت أن هذه العملية أجريت من قبل فريق طبي متخصص بالإصابات الرياضية والمناظير، بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والإصابات الرياضية بالمستشفى الدكتور فايع عسيري وبمشاركة كل من الأخصائي يعرب عزاوي والطبيبين المقيمين الدكتور صالح الحازمي والدكتور محمد حكمي، ونخبة من قسم التخدير وفنييّ العمليات، وتعتبر هذه العملية من العمليات النادرة وأجريت لعدد قليل من الحالات.

يذكر أن وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بالمستشفى تم إنشاؤها قبل سنتين، وتم دعمها بكادر طبي متميز لتقديم خدمة نوعية ومميزة للمرضى في منطقة عسير والمناطق المجاورة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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