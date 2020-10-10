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الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا

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الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا
حدثان كبيران في السيارات على الأراضي

الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا

اعتمد الاتحاد الدولي للسيارات، السبت، جدول جولات بطولة العالم للراليات 2021، مع إعلانه رالي الشرقية كجولة أساسية في الموسم، خلال الفترة ما بين 4 حتى 6 مارس المقبل.


وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات أن رالي الشرقية سيكون ضمن روزنامة العام الجديد، حيث تستضيف المنطقة الشرقية المسابقة، بعد أول جولتين في والإمارات.

على جانب متصل، اعتمد الاتحاد أيضاً إقامة رالي حائل الدولي ضمن بطولة العالم للكروس كانتري، مما يعني وجود حدثين كبيرين في رياضة السيارات على الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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