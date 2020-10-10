كورونا في فلسطين والكويت.. تسجيل 281 إصابة جديدة في الأولى و492 حالة بالثانية

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و318 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وفي الكويت سجلت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 110568 حالة، في حين سُجّلت 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 655 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 698 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس 102722 حالة.