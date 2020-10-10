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كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

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كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. 303062 حالة تماثلت للشفاء

كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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