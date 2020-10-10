بوادر تحرك في الكونجرس الأمريكي ضد موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

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"باس" أعربت عن قلقها إزاء ملف حقوق الإنسان

أبدت رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بشؤون قارة إفريقيا في مجلس النواب الأمريكي كارين باس، قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا وموقفها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عن تقديم مشروع قرار ضد الحكومة الإثيوبية حول هذين الملفين، بحسب ما أورد اليوم (السبت) موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت كارين باس، أن مشروع القرار الذي قدمته أمس بالتعاون مع ثلاثة نواب آخرين، يشجع على احترام حقوق الإنسان ومواصلة العملية الديمقراطية في إثيوبيا.

وانتقدت موقف الحكومة الإثيوبية في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ موقف حيادي بحثًا عن حل عادل للجميع.

وعبرت رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بشؤون قارة إفريقيا عن قلقها إزاء الاضطرابات التي مرت بها إثيوبيا مؤخرًا.