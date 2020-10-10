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الاثنين المقبل.. انطلاق مهرجان الرمان بالشيحية

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الاثنين المقبل.. انطلاق مهرجان الرمان بالشيحية الاثنين المقبل.. انطلاق مهرجان الرمان بالشيحية
مزارعو المنطقة يعرضون مختلف أنواع المحاصيل

الاثنين المقبل.. انطلاق مهرجان الرمان بالشيحية

تنطلق فعاليات مهرجان الرمان الرابع بالشيحية بمنطقة القصيم، الاثنين المقبل، ويستمر ستة أيام، بتنظيم من بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وذلك في حديقة الشيحية العامة.

وسيشارك بالمهرجان المهتمون بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمون على القطاع الخاص ذوو الاهتمامات الزراعية، كما سيشارك بالمهرجان العديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان.

وأكّد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة، رئيس لجنة التنمية السياحية؛ أن محافظة البكيرية ومراكزها التابعة نجحت في تسويق السياحة الزراعية بدعم كبير من أمير القصيم، الداعم الأول للمهرجانات في المنطقة بمتابعة دائمة من نائبه، واللذين يوليان السياحة في منطقة القصيم جلّ اهتمامهما حتى تظهر القصيم بأبهى حللها.

بدوره قال رئيس مركز الشيحية خالد بن ماضي الربيعان، المشرف على المهرجان: إن مهرجان الرمان سيكون مختلفًا بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض الرمان ومشتقاته والفعاليات المصاحبة.

وقدّم شكره لأمير القصيم ونائبه على دعمهما الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة، متمنيًا أن يحقق مهرجان الرمان النجاح المأمول ليعكس ما حققته المنطقة من نجاح في السياحة الزراعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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