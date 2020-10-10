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اليوم السبت 10/ 10/ 2020 يوم مميز جدًّا.. لماذا؟

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اليوم السبت 10/ 10/ 2020 يوم مميز جدًّا.. لماذا؟ اليوم السبت 10/ 10/ 2020 يوم مميز جدًّا.. لماذا؟
عالم أرقام: يساعد على اتخاذ خطوة في اتجاه جديد

اليوم السبت 10/ 10/ 2020 يوم مميز جدًّا.. لماذا؟

مع اقتراب العام 2020 من نهايته حيث يتبقى له فقط 83 يومًا، يرى خبراء الأعداد أن رقم اليوم السبت 10-10-2020 يمكن أن يكون بداية جديدة.

ويقول عالم الأرقام "شرادها سالا" لصحيفة "خليج تايمز" الناطقة بالإنجليزية: إن اليوم العاشر من أكتوبر يفتح بوابة قوية للطاقة، ويساعد على اتخاذ خطوة في اتجاه جديد.

وتوقع سالا أن يكون هناك تحول فلكي ضخم، فالأرقام واحد واثنان هما رقمان قويان في الرسم البياني، ويترافق ذلك مع طاقة في الشمس والقمر.

وأوضح بحسب "سكاي نيوز عربية" أنه في حال أضفيت كل الأرقام في هذا التاريخ، فيصل الإجمالي إلى 6، وهو ما يمثل طاقة كوكب الزهرة، وهذا ما يؤثر على عمل الأشخاص وأموالهم، وذلك فقد يشعر الناس بحدوث تغير كبير.

وعدديًّا: تتكرر الأرقام مرتين وتجعلها قوية جدًّا، مما يعزز الأمر أن تاريخ اليوم يأتي في السبت الذي تحكمه قوة كوكب زحل.

وقال: إن هذه العوامل كلها مجتمعة تجعل من تاريخ 10 أكتوبر 2020 مرشحًا لكتابة بدايات جديدة.

وأضاف أن السبت مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم خطط لبدء عمل تجاري جديد أو مشروع إبداعي أو شراء سيارة جديدة أو إجراء أي عملية شراء جديدة.

لكنه حذر من أنه لا يعد يومًا محبذًا للزواج، غير أنه يوصي بالكثير من الولادات في هذا التاريخ، وخاصة الأشخاص الذين يخضعون لعملية ولادة قيصرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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