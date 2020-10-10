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سلسلة حرائق إيران تتواصل وآخرها قبل ساعات بـ "مترو طهران"

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سلسلة حرائق إيران تتواصل وآخرها قبل ساعات بـ "مترو طهران" سلسلة حرائق إيران تتواصل وآخرها قبل ساعات بـ "مترو طهران"
شهدتها الأشهر الماضية في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء البلاد

سلسلة حرائق إيران تتواصل وآخرها قبل ساعات بـ

شبّ حريقٌ في محطة للمترو في غرب طهران، في ساعة مبكرة من صباح السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية؛ مضيفة أنه لم يسفر عن ضحايا.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية، مجتبى خالدي؛ إن الحريق وقع في الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف أن الحريق لم يؤد إلى أضرارٍ في أيّ قطار، لكنه لم يذكر بشكل فوري سببه.

وتعرّضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو؛ أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

ويعود آخر هذه الحوادث الى الرابع من سبتمبر الحالي، حين أُصيب أكثر من 200 شخص في انفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام- غربي إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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