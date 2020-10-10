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دعم مطلق للمملكة.. "التعاون الإسلامي" تدين محاولة "المفخخة الحوثية" الفاشلة

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دعم مطلق للمملكة.. "التعاون الإسلامي" تدين محاولة "المفخخة الحوثية" الفاشلة دعم مطلق للمملكة.. "التعاون الإسلامي" تدين محاولة "المفخخة الحوثية" الفاشلة
"العثيمين": المنظمة تقف مع الإجراءات لحفظ أمنها وحماية أراضيها

دعم مطلق للمملكة..

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخّخة" باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد "العثيمين"، في بيان، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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