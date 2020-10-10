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بيوتنا يا وزير الإسكان
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"نوبل الاقتصاد" للأمريكيَّيْن بول ميلغروم وروبرت ويلسون
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الناصر" يفوز بشخصية العام التنفيذية في الطاقة العالمية لعام 2020
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
كأكبر حدث إبداعي في المملكة.. "إثراء" يُطلق النسخة الثالثة من "تنوين"
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الشورى" يطالب "المواصفات" باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وإلزام وكلاء السيارات به
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
إخلاء مبنى محكمة شمال الجيزة بعد الاشتباه بالعثور على قنبلة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
تعرف على اقدم صانع لمكانس القش في الضفة الغربية
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 10 أكتوبر 2020 09:22 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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