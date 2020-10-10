"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط المملكة وشرقها

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رياح على الشرقية والوسطى تمتد إلى نجران.. وغيوم وسحب رعدية بالمرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية؛ يمتد تأثيرها إلى وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.