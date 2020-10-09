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جمعية "إرواء" وجامعة "اليمامة" توقعان اتفاقية تعاون

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جمعية "إرواء" وجامعة "اليمامة" توقعان اتفاقية تعاون جمعية "إرواء" وجامعة "اليمامة" توقعان اتفاقية تعاون
لتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية في العديد من المجالات

جمعية

وقّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن سعد الموسى، اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة اليمامة، والتي مثلها د. حسام محمد رمضان رئيس الجامعة.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب الميداني والمساهمة في تطوير والمشاريع القائمة للجمعية.

وأوضح "الموسى" أن الاتفاقية أتت تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "إرواء" للتدريب والتوظيف، وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجامعة في العديد من المجالات لتعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الخاص والتكامل للمساهمة في الوصول لوطن طموح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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